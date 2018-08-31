С бывшим украинским министром произошел курьез в прямом эфире: в кадр "ворвалась" внучка (видео)
15:56, 31 августа 2018Курьёзы
3587 0
Неожиданное появление внучки Александра Лавриновича в кадре рассмешило ведущего.
Во время включения экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича в кадре неожиданно появилась его внучка.
Читайте такжеКот ворвался в политическое интервью и стал героем сети (видео)
Видео курьеза на своей странице в Facebook опубликовал телеканал 112. Так, на 15-ой секунде записи видно, как девочка появляется рядом с Лавриновичем и улыбается. Ведущий канала не смог сдержать смех.
Ранее нардеп от БПП Геннадий Ткачук оконфузился в прямом эфире, не согласившись с ведущей, которая сказала, что Федерика Могерини - это один человек. "Да, Федерика - это госпожа. Но Могерини сказал, что сегодня в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал", - заявил депутат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter