С бывшим украинским министром произошел курьез в прямом эфире: в кадр "ворвалась" внучка (видео)

Неожиданное появление внучки Александра Лавриновича в кадре рассмешило ведущего.

Во время включения экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича в кадре неожиданно появилась его внучка.

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Видео курьеза на своей странице в Facebook опубликовал телеканал 112. Так, на 15-ой секунде записи видно, как девочка появляется рядом с Лавриновичем и улыбается. Ведущий канала не смог сдержать смех.

Ранее нардеп от БПП Геннадий Ткачук оконфузился в прямом эфире, не согласившись с ведущей, которая сказала, что Федерика Могерини - это один человек. "Да, Федерика - это госпожа. Но Могерини сказал, что сегодня в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал", - заявил депутат.