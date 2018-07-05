Федерика и Могерини: нардеп оконфузился в прямом эфире (видео)
Народный депутат Украины от БПП Геннадий Ткачук оконфузился в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
В разговоре с Ткачуком нардеп Олег Осуховский заявил, что западные партнеры критикуют власть в Украине из-за коррупции.
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Ответить на это нардеп от БПП попытался, процитировав верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел: "Вам не нравится, но господин Могерини, а это представитель европейского сообщества в Украине, подчеркиваю, он заявил, что только слепой не может видеть изменений, которые сейчас происходят в Украине".
После этих слов ведущая отметила, что речь идет о Федерике Могерини: "Это госпожа, не господин".
"Да, Федерика - это госпожа. Но Могерини сказал, что сегодня в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал", - продолжил нардеп.
Ведущая вновь подчеркнула, что Федерика Могерини – это один человек. Но Ткачук с этим не согласился: "Нет-нет".
Смотрите видео с 29:50
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