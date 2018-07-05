Федерика и Могерини: нардеп оконфузился в прямом эфире (видео)

Нардеп от БПП не согласился с ведущей, которая сказала, что Федерика Могерини - это один человек.

Народный депутат Украины от БПП Геннадий Ткачук оконфузился в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

В разговоре с Ткачуком нардеп Олег Осуховский заявил, что западные партнеры критикуют власть в Украине из-за коррупции.

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Ответить на это нардеп от БПП попытался, процитировав верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел: "Вам не нравится, но господин Могерини, а это представитель европейского сообщества в Украине, подчеркиваю, он заявил, что только слепой не может видеть изменений, которые сейчас происходят в Украине".

После этих слов ведущая отметила, что речь идет о Федерике Могерини: "Это госпожа, не господин".

"Да, Федерика - это госпожа. Но Могерини сказал, что сегодня в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал", - продолжил нардеп.

Ведущая вновь подчеркнула, что Федерика Могерини – это один человек. Но Ткачук с этим не согласился: "Нет-нет".

Смотрите видео с 29:50

Ранее в прямом эфире одного из украинских телеканалов случился конфуз: нардепа Винника перепутали с певцом.