Конспирологи назначили на этот день конец света: в нас должна врезаться планета Х - Нибиру

Апокалипсис начнется после того, как Нибиру столкнется с Землей и вытолкнет ее орбиты.

Уничтожение всего человечества принесет планета Нибиру, которая столкнется с Землей 16 августа.

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Такой прогноз озвучили приверженцы конспирологической теории. По их прогнозам Апокалипсис начнется после того, как Нибиру столкнется с Землей и вытолкнет ее орбиты.

Однако до сих пор космические аппараты не зафиксировали никаких движений планет в сторону Земли, поэтому можно предположить, что разговоры о столкновении Земли с Нибиру 16 августа - плод фантазии сторонников конспиралогических версий.

Прогнозы сторонников конспиралогических версий опровергают в NASA, отмечая при этом, что планеты под названием Нибиру нет.

В ответ на это конспиорологи утверждают о том, что ученые специально умалчивают о подобном сценарии, чтобы избежать паники среди людей.

Другие ученые утверждают, что конец света может наступить и без вмешательства космических тел. Намекая на то, что человечество само себя истребит, нещадно эксплуатируя ресурсы Земли и загрязняя экологию.

Между тем, астролог Влад Росс, отметил, что при нашей жизни "конца света" не будет. Так он прокомментировал новость о том, что 16 августа 2018 года с Землей якобы столкнется планета Нибиру. "Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле. Да и то, с вероятностью в 99%, можно утверждать, что он не упадет на Землю. Апофис в переводе это «ангел смерти для всего живого и земного». Ожидается, что это случится в пятницу, 13 апреля, 2029 года. В следующий раз этот астероид, пролетая по своей орбите, вновь подойдет близко к Земле в 2036 году. И пока астрономы не ручаются за 2036 год", – пояснил Росс.

По его словам, если бы эта планета Нибиру была, хоть как-то бы приближалась к Земле или к каким-то другим планетам, то в телескопы бы ее отчетливо засекли.