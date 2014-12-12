Российского кота, который наел морепродуктов в магазине на 20 тысяч гривень, готов приютить театр Куклачева

Об этом сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Куклачев, передает ТАСС.

"Если кот найдется, готов заплатить 60 тысяч рублей и забрать кота себе, чтобы он жил в достатке и радовал зрителей своим искусством. Его способности можно использовать в спектакле, у меня есть номер, где кот выбегает и ворует у клоуна сосиски. Можно поменять сосиски на рыбу, и кот будет замечательно справляться со своей обязанностью", - сказал Куклачев.

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В аэропорту Владивостока ведется разбирательство по факту инцидента с котом, который забрался в витрину магазина и полакомился деликатесами, причиненный ущерб оценивается в размере 60 тысяч рублей (почти 20 тысяч гривень). По данным камер видеонаблюдения, рыжий кот попал в магазин до закрытия, а после оказался запертым. Как он попал в витрину с копченостями, неизвестно.