В Швеции затопленный ливнем железнодорожный вокзал превратили в бассейн (фото, видео)
14:42, 30 июля 2018Курьёзы
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Посетители вокзала отдыхали, плавая на надувных матрасах и стреляя из водяных пистолетов.
Шведы не упустили возможности поплавать на железнодорожном вокзале / Instagram - lil_burk_
В шведском городе Уппсала подземный переход центрального железнодорожного вокзала затопило в результате обильных осадков, и посетители смогли плавать в нем, как в бассейне.
Как сообщает The Local, фотографии с затопленного вокзала, где люди плавают на надувных матрасах и стреляют из водяных пистолетов, стали вирусными. На фото в соцсетях можно видеть, что затопило не только переход, но и вестибюль под эскалаторами.
Скриншот - thelocal.se
Отмечается, что в ночь на понедельник воду с вокзала откачали, сейчас подземный переход вернулся к нормальному состоянию.
Ранее в сети появилось видео, как киевлянин переплывает на лодке затопленный тоннель на Дорогожичах.
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