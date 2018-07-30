В Швеции затопленный ливнем железнодорожный вокзал превратили в бассейн (фото, видео)

Посетители вокзала отдыхали, плавая на надувных матрасах и стреляя из водяных пистолетов.

В шведском городе Уппсала подземный переход центрального железнодорожного вокзала затопило в результате обильных осадков, и посетители смогли плавать в нем, как в бассейне.

Как сообщает The Local, фотографии с затопленного вокзала, где люди плавают на надувных матрасах и стреляют из водяных пистолетов, стали вирусными. На фото в соцсетях можно видеть, что затопило не только переход, но и вестибюль под эскалаторами.

Отмечается, что в ночь на понедельник воду с вокзала откачали, сейчас подземный переход вернулся к нормальному состоянию.

Ранее в сети появилось видео, как киевлянин переплывает на лодке затопленный тоннель на Дорогожичах.