В Швеции затопленный ливнем железнодорожный вокзал превратили в бассейн (фото, видео)

14:42, 30 июля 2018
Курьёзы
545 0
Шведы не упустили возможности поплавать на железнодорожном вокзале / Instagram - lil_burk_

В шведском городе Уппсала подземный переход центрального железнодорожного вокзала затопило в результате обильных осадков, и посетители смогли плавать в нем, как в бассейне.

Как сообщает The Local, фотографии с затопленного вокзала, где люди плавают на надувных матрасах и стреляют из водяных пистолетов, стали вирусными.  На фото в соцсетях можно видеть, что затопило не только переход, но и вестибюль под эскалаторами.

God mode #uppsala #regn #wtf

Публикация от Sebastian Borg (@lil_burk_)

Скриншот - thelocal.se

Отмечается, что в ночь на понедельник воду с вокзала откачали, сейчас подземный переход вернулся к нормальному состоянию.

Ранее в сети появилось видео, как киевлянин переплывает на лодке затопленный тоннель на Дорогожичах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Швеция#вокзал