"Понятия не имею, что он говорит, но звучит замечательно": Трамп прокомментировал французскую речь Макрона (видео)

14:21, 12 июля 2018
Курьёзы
1109 0
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп на саммите НАТО / фото REUTERS

Во время встречи французского президента Эммануэля Макрона и президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе, последний заявил, что не понимает о чем говорит его французский коллега.

Дональд Трамп рассказал об успешном сотрудничестве двух президентов и поблагодарил Макрона, после чего французский президент выступил с речью на родном для него языке.

В свою очередь президент США заявил, что понятия не имеет, о чем говорил его коллега, "но звучало замечательно".

Видео Latest World News Updates

Макрон посмеялся над ситуацией и пояснил на английском, что сказал по сути тоже самое, что и Трамп, а также напомнил, что в прошлом году президент США с женой присутствовали на праздновании Дня взятия Бастилии в Париже.

Как сообщал УНИАН, 12 июля на саммите НАТО Дональд Трам также встретился с украинским президентом Петром Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Саммит НАТО с участием Украины
Теги: #Дональд Трамп#Эммануэль Макрон