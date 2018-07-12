"По-богатому": на Харьковщине для чиновника постелили под ноги ковер на земле (фото)

Место для выступления чиновника посреди улицы застелили большим ковром.

Для зампредседателя Харьковской обладминистрации Евгения Шахненко в одном из сел постелили на земле ковер, на котором он стоял во время выступления.

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"Извините, но название придумайте сами", - написал в подписи под фото с Шахненко депутат Харьковского областного совета Дмитрий Балух на своей странице в Facebook.

Пользователи активно комментируют пост, большинство пишет о "совковости" ситуации: "Ковер-самолет в светлое европейское будущее", "Реклама ковров?", "Жлобстайл", "По-богатому", "Слуга народа", "Вызвали на ковер".

Отмечается, что Шахненко приезжал на торжественное мероприятие, посвященное запуску газопровода в нескольких селах.

Ранее в Минске во дворе одного из домов на улице Тургенева заметили "ковропарковку" - одно авто постоянно стоит на ковре.