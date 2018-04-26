"Аладдин?": сеть рассмешило "преступление века" в Киеве (видео)

12:25, 26 апреля 2018
Курьёзы
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Видеозапись мгновенно разлетелась по сети, а пользователи назвали кражу коврика "преступлением века".

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"Парниша ходил вокруг коврика, пробовал, снимается ли он, а потом через минут 15 вернулся с чулком на голове, забыв его одеть, как полагается, скрутил коврик и убежал", - написали в Instagram "Киев Оперативный".

Как сообщал УНИАН, в Минске во дворе одного из домов на улице Тургенева разместилась "ковропарковка". Как видно на фото, одно авто стоит на ковре.

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