В Лондоне официант разбил стеклянный переход над Тауэрским мостом пивной бутылкой

Стеклянный переход над Тауэрским мостом в Лондоне стоимостью 1 млн фунтов, открытый две недели назад, был разбит бутылкой из-под пива, сообщает Новое время со ссылкой на британские СМИ.

"Потрясающий аттракцион, который предлагает посетителям уникальный, немного устрашающий вид на мост и реку Темза, с высоты 138 футов (около 42 метров), был разрушен, когда сотрудник кейтеринговой компании, работающей на мероприятии, уронил пустую бутылку, неся поднос", - пишет The Telegraph.

Tower Bridge glass walkway cracks after visitor drops bottle on it http://t.co/hcxnM4FMEtpic.twitter.com/iPd3DStD32 — Daily Mirror (@DailyMirror) November 24, 2014

В результате стеклянный пол треснул и обрушился. Мастерам пришлось срочно менять стеклянную секцию за выходные, чтобы не закрывать интересную для туристов достопримечательность.

Читайте такжеДом Пинчуков в Лондоне стал самым дорогим в мире, "переплюнув" королевское поместье

"Мы опустошены тем, что это случилось в первые пару недель после открытия для публики, однако переход полностью безопасен", - заявил директор Тауэрского моста Крис Ирли.

Was in tower bridge walkway today, someone dropped a beer bottle; this happened pic.twitter.com/fYFju69XBS — Peter Gordon (@the1gordo) November 21, 2014

Кроме того, директор сообщил, что "стеклянный пол состоит из четырех слоев стекла с защитным слоем сверху, установленных таким образом, что он может быть заменен, если поцарапан или поврежден."

Читайте такжеЛондон обогнал Гонконг и Нью-Йорк по ценам на жилье

Открытый 10 ноября стеклянный переход установлен на одном из двух проходов, соединяющих северную и южную башни моста. Параллельный стеклянный переход на другой стороне моста откроется в начале следующего месяца.

Две пешеходные дорожки, соединяющие башни, разработаны для борьбы с горизонтальными нагрузками от подвесных секций, связывающих мост с землей по обе стороны реки.