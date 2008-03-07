150 девушек на шпильках поборолись за 15 тысяч долларов (фото)

В четверг под девизом "Шоппинг – это спорт" в Амстердаме прошел забег на каблуках, сообщает Лента.ру со ссылкой на AP. 150 девушек пробежали дистанцию длиной 350 метров по одной из самых модных улиц города и разыграли приз в 15 тысяч долларов США.

Организаторы забега старались создать дружелюбную атмосферу, но конкурентки жестоко боролись между собой. "На старте очень многие толкались, было ощущение, что меня запинали локтями", - сказала после финиша 18-летняя Фаув Стуки (Fauve Stukje), пришедшая на соревнования с небольшой группой поддержки. Но болельщики не смогли помочь Фаув Стуки выиграть забег.

Победительницей соревнования стала 25-летняя Тамара Рубен (Tamara Ruben). Выиграв денежный приз, Рубен призналась, что собирается потратить выигрыш на что угодно, но только не на туфли с каблуками.

Забег на каблуках в Амстердаме проводится только в третий раз, но уже сейчас он популярен не только в Голландии. Похожие соревнования проходили уже в Германии, Швеции, Польше и в России.