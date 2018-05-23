Бортпроводник исполнил сексуальный танец прямо во время полета и взорвал соцсети (видео)

Во время рейса из Италии в Англию стюард зажигательно станцевал под песню Бритни Спирз "Toxic", чем привел в восторг пассажиров.

Бортпроводник ирландской авиакомпании Ryanair по имени Паоло исполнил сексуальный танец на борту самолета. Во время рейса из Италии в Англию стюард зажигательно станцевал под песню Бритни Спирз "Toxic", чем привел в восторг пассажиров. Об этом пишет The Sun. Читайте такжеВ аэропорту Торонто крошка-енот сорвал рейс самолета Курьезный случай произошел уже после того, как стюарды роздали пассажирам еду из тележки. "Они объявили, что нас ждут некоторые развлечения в полете, - сообщил автор видео. - Всем понравилось, и все пассажиры аплодировали в конце". Пассажиры сняли и опубликовали массу видео, благодаря которому Паоло стал звездой соцcетей. Как сообщал УНИАН, ранее стюард лоукост-авиалиний Southwest Airlines оригинально объяснил пассажирам правила безопасности полетов при помощи сексуального танца.

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