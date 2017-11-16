Сексуальный инструктаж: стюард объяснил пассажирам правила безопасности пикантным танцем (видео)

Стюард лоукост-авиалиний Southwest Airlines оригинально объяснил пассажирам правила безопасности полетов при помощи сексуального танца. Об этом пишет Daily Mail.

Стюард рейса, следовавшего из Далласа в Лас-Вегас, Николас Демур знойно "протанцевал" правила эвакуации, чем вызвал бурное восхищение пассажиров.

Демур извивался, качал бедрами и продемонстрировал весьма "кокетливые" движения с ремнем безопасности. За шесть дней ролик с его танцем набрал 56 тысяч просмотров, и парень стал настоящей интернет-звездой.

Отметим, что Демур не первый бортпроводник, который общается с пассажирами таким оригинальным способом. В 2015 году в интернете стал чрезвычайно популярным ролик, где запечатлен бортпроводник канадской авиакомпании «ВестДжет» (WestJet), который также весьма оригинальным способом доносит до пассажиров стандартную информацию о безопасности при полете.

Как сообщал УНИАН, ранее стюард провел инструктаж пассажиров самолета голосами персонажей из мультфильмов.