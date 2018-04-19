Из парламента Нигерии прямо во время заседания украли жезл для принятия решений (видео)

Заседание парламента продолжилось лишь тогда, когда в зал принесли запасной символ - булаву.

В парламенте Нигерии группа неизвестных прямо во время заседания похитила древний символ власти – церемониальный жезл, без которого законодательный орган не может принимать решения.

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Об говорится в сюжете "ТСН". Отмечается, что трое вооруженных мужчин ворвались в сессионный зал, взяли жезл и покинули здание. Все произошло приблизительно за две минуты.

В провластной партии Нигерии инцидент назвали атакой на демократию и потребовали найти злоумышленников. Заседание верхней палаты парламента продолжилось лишь тогда, когда в зал принесли запасной символ - булаву.

Подозревают, что организатором наглой акции мог стать сенатор, которого отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила, что Нигерия может стать логистическим хабом, который позволит украинским производителям выходить на рынки Африканского континента.