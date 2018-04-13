В Стокгольме появился пятиэтажный синий пенис

Своей работой художница хочет привлечь внимание к вопросу сексуальной свободы.

На одном из пятиэтажных жилых домов в Стокгольме появился мурал с изображением синего полового члена.

Как сообщает The Local со ссылкой на Aftonbladet, мурал нарисовала шведская художница Каролина Фальхолт, известная своими скандальными работами.

Аналогичная работа художницы в розово-оранжевых цветах появилась в декабре на стене дома в районе Нижнего Истсайда в Нью-Йорке. Мурал продержался на стене три дня, после чего был зарисован из-за жалоб жильцов дома.

Читайте такжеУкраинские муралы вошли в мировой список лучших произведений уличного искусства 2017 года (фото)

В случае с работой в Стокгольме такой угрозы нет: согласно документам на здание, разрешение жильцов не нужно. Согласно правилам, мурал может свободно находиться на стене минимум 6 месяцев.

"Я не говорю, что эти стены для того, чтобы рисовать на них большие пенисы, но все должно быть с этим все в порядке", - сказал представитель компании, которая занимается организацией граффити в городе.

Своей работой художница хочет привлечь внимание к вопросу сексуальной свободы.

"Секс - это очень важно, но это всегда было "грязной" темой для обсуждения. Я считаю, что если этому (муралу - УНИАН) позволят остаться здесь, люди получат сообщение, и пусть он займет свое место в дискуссии вокруг тела, сексуальности и свободы", - сказала художница.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года в США пилот нарисовал в небе пенис.