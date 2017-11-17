В США пилот нарисовал в небе пенис (фото)

Несколько жителей американского города Омак опубликовали фотографии мужских гениталий, нарисованных в дневном небе. Они заявили, что рисунок могли сделать военные самолёты, часто летающие над округой.

После жалоб местных жителей на непристойный рисунок, руководство базы "Уидби Айелнд", принадлежащей военно-морским силам США, взяло на себя ответственность за инцидент, передает TJournal.

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"Военно-морской флот старается придерживаться самым высоким стандартам, и мы считаем случившиеся абсолютно неприемлемым, бесполезным в рамках учений, и экипаж понесёт ответственность за это", - заявили в военно-морской базе.

В Федеральном управлении гражданской авиации добавили, что случившиеся "не представляет опасности", поэтому они не будут вести расследование и искать виновных.

Как сообщал УНИАН, в Норвегии активисты начали сбор средств на восстановление одной из местных достопримечательностей – скалы в форме эрегированного пениса, которая пользовалась популярностью у туристов.