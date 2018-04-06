Настойчивый "мертвец" или потомок Дракулы: румын вторично обратился в суд с намерением доказать, что он жив

Константин Рэлиу поехал работать в Турцию в 1992 году и потерял связь со своей румынской семьей. Долгое время не получая новостей от мужа, его жене удалось получить свидетельство о смерти.

Румын, который не смог убедить суд в том, что он жив, инициировал новый иск об отмене его свидетельства о смерти.

Об этом сообщает Associated Press.

Константин Рэлиу уехал работать в Турцию в 1992 году и потерял связь со своей румынской семьей. Длительное время не получая новостей от мужа, его жене удалось получить свидетельство о смерти. Реліу заявил, что его жена просила объявить о его смерти, чтобы иметь возможность жить с другим мужчиной в Италии.

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Константин Рэлиу поехал работать в Турцию в 1992 году и потерял связь со своей румынской семьей. Долгое время не получая новостей от мужа, его жене удалось получить свидетельство о смерти. Рэлиу заявил, что его жена просила объявить о его смерти, чтобы иметь возможность жить с другим мужчиной в Италии.

В середине марта Константин Рэлиу проиграл дело в суде города Васлуй, требуя признать, что он жив. По решению суда, он обратился с жалобой слишком поздно с процессуальной точки зрения.

Рэлиу заявил в пятницу, что подал иск об отмене свидетельства о смерти. В комментарии агентству он сообщил, что после того, как его дело стало публичным, адвокат предложил ему помочь бесплатно, так как у него нет денег.