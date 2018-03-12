Пингвины нашли камеру и сделали селфи (видео)

Видео снято вблизи гнездования пингвинов неподалеку от исследовательской станции.

Ролик записан на камеру гаджета, оставленного в Восточной Антарктиде. Устройство заинтересовало пингвинов, и они принялись рассматривать непонятный предмет, а потом сделали несколько селфи-кадров.

Читайте такжеПингвин стал бригадным генералом Королевской гвардии Норвегии (фото)Понадобилось немного времени, чтобы они сделали несколько кадров. К камере сначала подошло одно животное и перевернуло камеру объективом к себе. Потом подошел второй пингвин, и пара начала вместе "позировать" перед объективом.

Как сообщал УНИАН, у посла Украины в Индии Игоря Полихи украли мобильный телефон, когда он делал селфи. Инцидент произошел 20 сентября 2017 года неподалеку от одной из главных архитектурных достопримечательностей Дели - средневековой крепости Красный Форт.