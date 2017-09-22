У посла Украины в Индии украли телефон пока он делал селфи
14:57, 22 сентября 2017Курьёзы
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Инцидент произошел 20 сентября неподалеку от одной из главных достопримечательностей Дели - средневековой крепости Красный Форт.
Инцидент произошел у популярной среди туристов средневековой крепости Красный Форт / Facebook Igor Polikha
У посла Украины в Индии Игоря Полихи украли мобильный телефон, когда он делал селфи. Инцидент произошел 20 сентября неподалеку от одной из главных достопримечательностей Дели - средневековой крепости Красный Форт. Об этом сообщает издание Deccan Chronicle.
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Злоумышленник вырвал у посла телефон и убежал. Полиция Дели уже начала поиск преступника и заявляет, что нашла важные зацепки для его поимки.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве полицейский Василий ограбил канадского коллегу, который приехал обучать украинских копов.
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