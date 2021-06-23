Актрису засыпали комплиментами за такое откровенное фото.

Британская модель и актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram пикантную фотографию.

55-летняя звезда предстала в кадре в белых трусиках в полоску и полупрозрачном платье. При этом платье актриса решила не застегивать, а лишь слегка прикрыла им обнаженную грудь. Такой летний образ она дополнила изящным украшением - подвеской с сердечком.

"Кому нужен вид на океан или любые другие чудеса этой планеты, когда у нас есть это прекрасное нестареющее творение", "Чудесная красота", "Шикарное тело", - комментируют снимок поклонники.

Чем известна Элизабет Херли:

Ее дебют в кино состоялся в 1987 году в фильме Брюса Бересфорда "Ария". А вот голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57" (1992) с Уэсли Снайпсом в главной роли.

Одной из самых удачных и известных её работ остаётся роль привлекательного дьявола в фильме "Ослеплённый желаниями" (2000).

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Автор: Диана Могилевич