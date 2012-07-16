Янукович и Азаров в Крыму обсудили визит Путина

10:22, 16 июля 2012
Крым
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Рабочий отпуск продолжается

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров обсудили результаты 5-го заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, а также пути реализации принятых решений.

Как сообщает правительственный портал, встреча состоялась в Крыму.

Янукович находится на полуострове в рабочем отпуске.

Заседание межгосударственной комиссии с участием президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина состоялось 12 июля в Ливадии (Ялта).

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