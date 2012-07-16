Янукович и Азаров в Крыму обсудили визит Путина
10:22, 16 июля 2012Крым
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Рабочий отпуск продолжается
Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров обсудили результаты 5-го заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, а также пути реализации принятых решений.
Как сообщает правительственный портал, встреча состоялась в Крыму.
Янукович находится на полуострове в рабочем отпуске.
Заседание межгосударственной комиссии с участием президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина состоялось 12 июля в Ливадии (Ялта).
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