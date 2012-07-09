Крымский зек сбежал из колонии в Херсоне

10:24, 09 июля 2012
Крым
4

Не дотерпел...

Житель Крыма, отбывающий наказание за грабеж, совершил побег из северной колонии № 90 в Херсоне, сообщила пресс-служба управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Херсонской области.

Заключенному 32 года. Он родом из села Крылянка Джанкойского района Крыма.

Первомайский райсуд Крыма в октябре 2008 года приговорил ему к 6 годам лишения свободы за кражу, грабеж и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. До этого он уже имел две судимости.

"В момент побега заключенный отбывал наказание на участке социальной реабилитации, где проводится подготовка к досрочному освобождению за примерное поведение", - рассказали тюремщики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter