Крымский зек сбежал из колонии в Херсоне

Житель Крыма, отбывающий наказание за грабеж, совершил побег из северной колонии № 90 в Херсоне, сообщила пресс-служба управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Херсонской области.

Заключенному 32 года. Он родом из села Крылянка Джанкойского района Крыма.

Первомайский райсуд Крыма в октябре 2008 года приговорил ему к 6 годам лишения свободы за кражу, грабеж и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. До этого он уже имел две судимости.

"В момент побега заключенный отбывал наказание на участке социальной реабилитации, где проводится подготовка к досрочному освобождению за примерное поведение", - рассказали тюремщики.