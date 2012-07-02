В Крыму убрали треть площадей ранних зерновых

Крымские аграрии, по оперативным данным, убрали 35% посевных площадей ранних зерновых, тогда как на аналогичную дату прошлого года в регионе было убрано 19% площадей, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

«Думаю, если мы будем идти такими темпами, то к 25 июля завершим уборку», ‑ сказал министр аграрной политики и продовольствия Крыма Валерий Кравец.

В автономной республике намолочено более 300 тыс. тонн зерновых культур. Средняя урожайность составляет 16,2 ц/га.

В летней уборочной кампании задействовано 557 крымских комбайнов и более 400 привлеченных из других регионов Украины.

Аграрии Крыма начали уборку 11 июня. По прогнозам, они соберут около 1 млн тонн зерна. Урожай пострадал из-за непогоды.

В 2011 году валовой сбор зерна составил в Крыму более 1,8 млн тонн. Средняя урожайность была 31,6 ц/га.