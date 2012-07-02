Туроператоры скрывают от клиентов крупные скидки на отдых

Курорты Греции, Испании и других стран из-за кризиса в Европе начали заманивать туристов достаточно большими скидками, которые порой доходят до 25%, однако украинские туроператоры скрывают эти данные от граждан и получают сверхприбыли.

Так, в Греции в нынешнем сезоне цены в большинстве гостиниц снизились на 10%, а некоторые готовы уступить и до 20-25%. Также из-за экономических проблем в мае цены на свои гостиницы на 7-10% снизили и в Испании. В июне отдых в этой стране подешевел еще на 5-7%, пишет "Деловая столица".

Кроме того, Греция и Испания заметно смягчили визовые условия для туристов. Активность греков и испанцев заставила пересмотреть тарифную политику и в других странах и прежде всего в Турции. В этой ситуации украинские туроператоры на словах подтверждают, что стоимость отдыха в Европе действительно снизилась, но о сумме скидок многие предпочитают умалчивать.

Так, если греческие и испанские отели дают скидку в 10-15%, то в пакетном предложении снижение цены на проживание не превышает 3-5%, а то и вовсе отсутствует. Таким образом украинские турагентства зарабатывают на неосведомленности туристов большую маржу.

Например, на сайте трехзвездочного отеля Lomeniz на Родосе доступны для прямого бронирования двухместных номера по 40 евро в сутки. С учетом перелета (300 евро за человека) и страховки (20 евро) путешествие на двоих обойдется в 950 евро. Наши же турагентства продают путевку на двоих в этот отель за 1,3 тыс. евро. И это с учетом дополнительных скидок на перелет и проживание, которые турагентства получают от отельеров, и низкой цены чартеров.

Фактически, европейские отельеры, которые надеялись заманить больше туристов за счет скидок, лишь способствуют обогащению нечестных туроператоров. Напомним, в текущем году лидерство по туристическим направлениям демонстрируют Турция, Египет, Испания, Черногория, Греция, Хорватия, Болгария, ОАЭ и Израиль.