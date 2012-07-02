Евро в обменниках дорожает

Курс покупки наличного евро в понедельник утром повысился на 0,8%, продажи — на 0,7%, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,21 грн/евро, по продаже – в пределах 10,24-10,35 грн/евро.

Американскую валюту в понедельник покупают в среднем по 8,07 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи остался без изменений, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,085 грн/долл., по продаже – в пределах 8,097-8,12 грн/долл.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1,3%, до 0,2403 грн/рубль, продажи — на 1,7%, до 0,2511 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2280-0,2456 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2420-0,2950 грн/рубль.