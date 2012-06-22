Живопись русских классиков выставят в "гнезде"

Выставка пейзажной живописи русских классиков второй половины ХІХ - начала ХХ веков откроется в субботу, 23 июня, во дворце-замке «Ласточкино гнездо». Так, вниманию посетителей будут представлены полотна Алисова, Боголюбова, Верещагина, Дубовского, Занковского, Левитана, Магдесиана, Поленова, Орловского, Саврасова, Судковского, Шишкина, Маковского. Дополнит экспозицию скульптурный женский портрет работы Витали, сообщила пресс-служба Министерства культуры Крыма.

Экспозицию подготовил Симферопольский художественный музей при содействии Минкульта Крыма.

«В условиях дефицита выставочных и экспозиционных площадей, министерство ищет возможность для презентации фондов музеев для жителей и гостей Крыма», - заявили в профильном ведомстве.