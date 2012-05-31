Крым выставил 111 га на аукцион
Стартовая цена почти 15 миллионов
Крымский филиал госпредприятия «Центр государственного земельного кадастра» выставил 10 участков общей площадью более 111,1 га на аукцион 27 июня. Их общая стартовая цена составляет почти 15 млн грн., говорится в размещенном на официальном сайте Совета министров Крыма объявлении о проведении торгов.
8 участок выставлены на продажу, еще 2 - в аренду на 20 лет.
Лот № 1. 6,9456 га в Бахчисарайском районе, в районе с. Верхоречье. Целевое назначение: для строительства и обслуживания объекта рекреационного назначения. Стартовая цена: 656,8 тыс. грн.
Лот № 2. 6,7547 га в районе с. Верхоречье. Целевое назначение: для строительства и обслуживания объекта рекреационного назначения. Стартовая цена: 638,8 тыс. грн.
Лот № 3. 20 га в районе Феодосии, за границами населенных пунктов Насыпновского сельсовета. Целевое назначение: для строительства и обслуживания объекта рекреационного назначения. Стартовая цена: 2,428 млн грн.
Лот № 4. 2 га в Симферопольском районе, в районе пгт Школьное. Целевое назначение: для размещения выставочного центра. Стартовая цена: 1,659 млн грн.
Лот № 5. 1 га в Симферопольском районе, в районе с. Родниковое. Целевое назначение: для размещения объектов коммерческого назначения - автомагазина, автомойки, СТО. Стартовая цена: 888,9 тыс. грн.
Лот № 6. 9 га за границами населенных пунктов Штормовского сельсовета, в 0,6 км от озера Донузлав, 1,5 км юго-западнее пгт Новоозерное. Целевое назначение: для строительства и обслуживания объекта рекреационного назначения. Стартовая цена: 1,106 млн грн.
Лот № 7. 15,0368 га за границами населенных пунктов Штормовского сельсовета, 0,6 км от Донузлава, 1 км юго-западнее пгт Новоозерное. Целевое назначение: для строительства и обслуживания объекта рекреационного назначения. Стартовая цена: 1,848 млн грн.
Лот № 8. 30 га за границами населенных пунктов Штормовского сельсовета, 1 км от Донузлав, 1,5 км юго-западнее пгт Новоозерное. Целевое назначение: для строительства и обслуживания объекта рекреационного назначения. Стартовая цена: 3,688 млн грн.
Лот № 9. Право аренды на 18 га на берегу Черного моря, в 1,6 км восточнее с. Штормовое. Целевое назначение: для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных и туристических целей. Стартовая цена: 1,633 млн грн.
Лот № 10. Право аренды на 2,4 га в районе пгт Новофедоровка, в 76 м от моря. Целевое назначение: для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных и туристических целей. Стартовая цена: 388 тыс. грн.
29 мая на первом в этом году аукционе в Крыму продали право аренды на 20 лет земельного участка 65,3 га за 7,5 млн грн. в районе озера Чокрак. Стартовая цена выросла в 10 раз. Землю купила крымская компания «Боспорская хора».