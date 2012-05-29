Полмиллиона крымчан получат соцкарты
17:41, 29 мая 2012Крым
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Скидки от 3% до 7%
Дисконтные карты крымчанина получат более 500 тысяч жителей республики, каждая дает скидку на покупку товаров, услуг и медикаментов от 3% до 7%, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.
«Наша задача, чтобы каждый житель Крыма ощутил социальную защиту и заботу со стороны власти», — заявил премьер автономии Анатолий Могилев.
Совмин в марте заключил меморандум о взаимопонимании с торговыми сетями и общественными организациями по реализации региональной программы «Социальная карта крымчанина». Участниками программы уже стали более 250 объектов торговли, сферы услуг и аптек.
Соцкарты начнут в середине июня начнут выдавать жителям Симферополя, затем программа стартует в регионах.
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