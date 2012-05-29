Феодосия помолится за удачный курортный сезон

Феодосия откроет курортный сезон 2 июня с молебна о его успешном проведении, сообщила пресс-служба мэрии.

Молебен состоится в Иверском храме, его проведет отец Антонгий.

Вечером на площади у цветомузыкального фонтана состоится "Праздник открытия курортного сезона-2012″, где мэру Александру Бартеневу вручат "ключ" от курортного сезона.

В программе праздника - презентация гимна феодосийского фестиваля вина и концерт с участием танцевальных и вокальных ансамблей Крыма.

"Впервые в городе будут выпущены в небо 500 светящихся шаров, а завершит праздник дискотека", - сообщила пресс-служба.