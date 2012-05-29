Свалка в Бахчисарае самовольно увеличилась в два раза

Прокуратура требует от мэра Бахчисарая Константина Рубаненко разобраться с проблемой работы полигона твердых бытовых отходов в шестом микрорайоне, который незаконно вырос в два раза, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

"За годы функционирования свалка расширилась почти в два раза, на сегодня она используется без паспорта и утвержденных лимитов на размещение отходов. Полигон должным образом не оборудован, его санитарное состояние крайне неудовлетворительное, необходимые работы по обваловке и пересыпке землей производятся не в полном объеме, мониторинг загрязнения от мусоросвалки вообще не проводится, хотя всего в 400 метрах от нее находится жилой массив", - возмущается прокуратура.

Надзорное ведомство Бахчисарайского района направило представление на имя городского головы.