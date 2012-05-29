Крым собирает любителей русского слова

Фестиваль «Великое русское слово», популяризирующий русский язык и культуру, откроется в Крыму 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, и продлится до 12 июня - государственного праздника РФ, дня России. Праздник проводится на полуострове уже шестой год подряд.

Совет министров Крыма утвердил план мероприятий. По сообщению его пресс-службы, 6 июня в Симферополе организуют праздник улицы Пушкина, а в Евпатории пройдет торжественное открытие памятника Пушкину и Пушкинские литературные чтения.

В Ялте в этот день проведут детский фестиваль «Русский сувенир» и организуют концертную программу «Крым собирает друзей», в Симферополе откроется Международный праздник музыкантов-народников «День балалайки», посвященный 75-летию Георгия Шендерева.

7 июня в Ливадийском дворце в Ялте пройдет общественный украино-российский форум «Взаимодействие».

8 июня в Ялте состоится международная конференция «Молодежь в Русском мире - фактор будущего», Кирилло-Мефодиевские церковно-педагогические чтения, круглый стол «Русская культура в современном мире».

9 июня в Ялте стартует международная научно-практическая конференция «Русский язык в поликультурном мире», а на набережной Алушты пройдет фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!».

10 и 11 июня для преподавателей русского языка и литературы организуют семинар в Ялте, также пройдет праздник русской книги и выставка детских рисунков «Мир русской сказки» в Симферополе, а в городе Саки - Гоголевские литературные чтения.