В крымском селе разбили мусульманский памятник

Неизвестные повредили памятник на мусульманском кладбище в селе Алексеевка Первомайского района Крыма, милиция ищет вандалов, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Информация об инциденте поступила к правоохранителям во вторник. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством райотдела милиции.

Проводится доследственная проверка. Милиция ищет возможных свидетелей и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 297 УК - "надругательство над могилой".