В крымском селе разбили мусульманский памятник
16:29, 29 мая 2012Крым
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Правоохранители ищут вандалов
Неизвестные повредили памятник на мусульманском кладбище в селе Алексеевка Первомайского района Крыма, милиция ищет вандалов, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
Информация об инциденте поступила к правоохранителям во вторник. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством райотдела милиции.
Проводится доследственная проверка. Милиция ищет возможных свидетелей и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 297 УК - "надругательство над могилой".
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