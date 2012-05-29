Миллион долларов пустят на дороги Симферополя

7,9 млн гривен планируют направить на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог в Симферополе. Решение о выделении денег принял Совет министров Крыма на заседании во вторник, деньги из спецфонда бюджета автономии, сообщила пресс-служба правительства республики.

Согласно документу, запланирован капитальный ремонт улиц Дзюбанова, Блюхера, Скрипниченко, Л.Чайкиной, Спера, Куйбышева, 155, Сельвинского, Гайдара, Батурина, Беспалова, Гавена, М.Донского, Ефремова, Ковыльной, Крымской, Крымских партизан, Студенческой, Тополевой, 51 Армии.

Также планируется провести капремонты дублирующего проезда ул. Киевской, внутриквартального проезда на ул. Крымских партизан к детским учебным учреждениям №77 и №84, а также выполнить работы по устройству средств регулирования дорожного движения на подъезде от ул. Г.Сталинграда к школе №10.