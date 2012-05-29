Ин-Грид споет в день рождения Симферополя

Итальянская певица Ин-Грид, известная благодаря песне Tu m'as promis ("Ты мне обещал"), выступит в Симферополе в день города, который отмечается в эту субботу. Ему исполняется 228 лет.

Также симферопольцам обещают получасовое лазерное шоу, которое завершится фейерверком.

На территории историко-культурного заповедника "Неаполь Скифский" 1-3 июня пройдет фестиваль "Античная столица" с участием клубов исторической реконструкции из России и Украины. Также там покажут театрализованное представление "Скифская мистерия: дорога к миру".

3 июня на площади имени Ленина состоится массовый танцевальный проект "Симфи-данс". В программе задействуют одновременно 300 человек, сообщил пресс-центр горсовета.