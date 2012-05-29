Севастополь уничтожил 12 тысяч боеприпасов

12 тысяч боеприпасов уничтожили пиротехники МЧС Севастополя с начала года, в основном их нашли в акватории Севастопольских бухт, в Мекензиевском лесничестве и в Инкерманских штольнях, сообщила пресс-служба спасательного ведомства города.

Так, на минувшей неделе саперы уничтожили 500 боеприпасов.

«Уважаемые севастопольцы и гости города! При обнаружении подозрительного, тем более взрывоопасного предмета не прикасайтесь к нему. Немедленно сообщите о находке по телефону 101», - просит пресс-служба.