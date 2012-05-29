Азаров дал 12 миллионов Партениту

Кабинет министров Украины выделил 12,5 млн гривен на ликвидацию последствий февральских штормов на объектах центра медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым» в поселке Партенит в Крыму. Распоряжение правительство приняло 28 мая, сообщила во вторник его пресс-служба.

Средства из резервного фонда государственного бюджета выделят Министерству обороны.

Ранее Кабмин дал 43,7 миллионов гривен на реконструкцию разбитых февральским штормом в 6-8 баллов набережных Ялты, Алушты и Гурзуфа.

