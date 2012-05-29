Институт имени Сеченова лишился корпуса

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту завладения недвижимым имуществом Крымского научно-исследовательского института физических методов лечения и медицинской климатологии имени Сеченова, который расположен в Ялте, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Обнаружен факт отчуждения имущества рейдерским путем. Руководство ЗАО, во временном пользовании которого находился недостроенный корпус учреждения, незаконно передало его на основании решения третейского суда в собственность третьих лиц", - говорится в пресс-релизе.

Из госсобственности выбыло имущество стоимостью почти 600 тысяч гривен.

Дело открыли по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса.

Кроме того, возбуждено дело против работников БТИ по статье "злоупотребление служебным положением".