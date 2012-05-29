Погода в Украине на среду

Кратковременные грозовые дожди пройдут 30 мая в Украине, в южной, восточной частях и в Днепропетровской области - местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, только ночью в северных областях без существенных осадков, сообщил Гидрометцентр.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с; днем в западных областях северо-западный, 9-14 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в западных областях 16-21°; в Карпатах и горах Крыма ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

В столице ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.