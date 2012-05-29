Озимой пшеницы будет меньше, чем в прошлом году

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует снижение урожая озимой пшеницы в 2012 году на 42% - до 12,5 млн тонн против 21,6 млн тонн в 2011 году, сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

Урожай ржи ожидается на уровне прошлого года - 0,5 млн тонн. Ячмень стал культурой, которая наиболее пострадала из-за неблагоприятных погодных условий, и его урожай составит в текущем году 1,5 млн тонн против 3,2 млн тонн в прошлом году. «В целом, на сегодня мы считаем, что валовой сбор озимых зерновых - пшеница, ячмень, рожь - составит 14,5 млн тонн, а в прошлом году это было около 25,4 млн тонн», - сообщила Адаменко

Эксперт добавила, что это первый прогноз Гидрометцентра по урожаю озимых, который будет уточняться 25 июня.

По словам Адаменко, прошедшие дожди улучшили ситуацию - увеличилось увлажнение почвы, температуры снизились и приблизились к нормальным для этого периода года.

«Мы не можем сказать, что кардинальным образом изменится урожайность именно озимых культур, поскольку негативные явления, которые были, они уже свое дело сделали, но ухудшения в дальнейшем не будет и созревание зерна, сейчас именно эта фаза наблюдается, будет происходить в благоприятных для растений условиях практически по всей территории», - отметила эксперт.

Относительно ранних яровых, по словам специалиста, ситуация также смягчилась, и на сегодня ее можно охарактеризовать как благоприятную. Для поздних культур повышение увлажнения почвы также крайне благоприятно. «Для кукурузы и подсолнечника открываются хорошие перспективы», - сказала Адаменко.