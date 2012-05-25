Судья погорел на взятке в Севастополе

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении судьи, который попался на взятке.

Служитель Фемиды требовал деньги за принятие решения в пользу одной из сторон процесса. У него изъяли 5 тысяч долларов и другие вещественные доказательства, сообщила пресс-служба милиции города.

Дело открыла генеральная прокуратура Украины. Ведется следствие.