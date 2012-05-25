Крым разработал ландшафтно-экологические экскурсии

Цикл ландшафтно-экологических экскурсий по Крыму представили на первой республиканской выставке туристических маршрутов и экскурсионных программ «Новое лицо древнего курорта», которая открылась в пятницу в Евпатории, сообщила пресс-служба правительства республики.

Цель проекта - пропаганда экологического туризма и продвижение экскурсионных возможностей Крыма.

В цикле восемь маршрутов, описывающих достопримечательности Крыма: Караларское побережье, озеро Чокрак; Токлукский хребет; Байдаро-Кастропольский Кант; урочище Панагия; Билюк-Чайтан; Перчем; урочище Хапхал; Эчки-Даг «Жемчужина Восточного Крыма».

Проект разработал симферопольский клуб экскурсоводов при поддержке Ассоциации гостеприимства Крыма.