В доме севастопольского депутата произошел взрыв

Пиротехническое устройство взорвалось в ночь на 25 мая на площадке в подъезде дома №15 по улице Юмашева в Севастополе, где живет депутат Гагаринского районного совета города. Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Инцидент произошел около половины второго ночи. «О случившемся утром сообщила дежурному Гагаринского районного отдела управления МВД депутат местного районного совета, проживающая в доме», - говорится в пресс-релизе.

Фамилия депутата не указана.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководители райотдела милиции и прокуратуры. «Обнаружены следы пиротехнического устройства и другие вещественные доказательства. Пострадавших нет, ущерб имуществу не причинен. Цель, мотивы, обстоятельства происшествия и лица, причастные к ним устанавливаются», - заявила пресс-служба надзорного ведомства.

Вместе с тем, в сообщении правозащитника Марка Бен-Наима говорится, что взрывное устройство было прикреплено к ручке двери квартиры депутата Гагаринского райсовета Елены Флусовой. Она является также помощницей депутата Севастопольского городского совета Дмитрия Белика. Д.Белик не исключает, что причиной происшествия стал «конфликт предпринимателей Юмашевского рынка в Севастополе с коммунальным предприятием "Орбита", где депутаты поддерживают сторону предпринимателей».