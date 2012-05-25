Ялта сократится почти на 300 га

Территория Ялты согласно новому проекту генерального плана города составит 1820,2 гектара, предыдущий проект предусматривал площадь в 2100 га, таким образом, территория уменьшена на 280 гектаров, сообщила пресс-служба мэрии по итогам общественных слушании по рассмотрению документа.

Территория Ялты будет условно поделена на 6 районов: Центральный, Восточный, Западный, Дарсан, Аутка и Васильевка.

Жилая зона города будет увеличена на 87 гектар, а промышленная уменьшена на 136 гектар, зеленые насаждения "займут" 930 гектаров.

Изменения также коснутся транспортной составляющей.

"Принятие генплана необходимо для установления официальных границ города и позволит четко разграничить его административные территории. Благодаря этому документу город сможет утвердить проект землеустройства границ", - сообщил главный архитектор Ялты Владимир Ивженко.