Военные украли 13 тонн авиатоплива в Крыму

Военная прокуратура Севастопольского гарнизона возбудила уголовное дело по факту кражи 13 тонн авиационного топлива для реактивных двигателей стоимостью более 150 тысяч гривен, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Топливо пропало с территории склада воинской части с декабря 2010 по октябрь 2011 года. Военные продали его гражданским лицам.

«Для сокрытия имеющихся недостатков военнослужащие при проведении инвентаризаций вносили в акты списания ложные сведения о якобы возникновении недостач топлива из-за естественной убыли при хранении его в трубопроводе», - сообщила пресс-служба.

Дело открыто по статье 366 Уголовного кодекса Украины - служебный подлог, и статье 410 – хищение.