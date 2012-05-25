ЧП в детдоме: воспитательница умыла малыша до ожогов 3 степени
11:00, 25 мая 2012Крым
1 0
Прокуратура проводит проверку
Прокуратура Центрального района Симферополя проводит проверку по факту травмирования воспитанника детского дома "Елочка", сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
"По предварительным данным, трехлетний малыш получил ожоги 2-3 степени в результате неосторожных действий воспитательницы, которая умыла ребенка очень горячей водой из-под крана", - говорится в пресс-релизе.
Инцидент произошел 22 мая.
Пострадавший находится в ожоговом отделении больницы.
По результатам проверки действиям работника детского учреждения дадут правовую оценку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter