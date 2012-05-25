ЧП в детдоме: воспитательница умыла малыша до ожогов 3 степени

Прокуратура проводит проверку

Прокуратура Центрального района Симферополя проводит проверку по факту травмирования воспитанника детского дома "Елочка", сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма. "По предварительным данным, трехлетний малыш получил ожоги 2-3 степени в результате неосторожных действий воспитательницы, которая умыла ребенка очень горячей водой из-под крана", - говорится в пресс-релизе. Инцидент произошел 22 мая. Пострадавший находится в ожоговом отделении больницы. По результатам проверки действиям работника детского учреждения дадут правовую оценку.

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