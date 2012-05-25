Грузовик не уступил "девятке": трое раненых

Трое человек пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Крыму. Авария произошла 24 мая в Нижнегорском районе, сообщила пресс-служба крымской ГАИ.

Водитель грузовика на перекрестке не уступил дорогу ВАЗовской «девятке».

В результате водитель легковушки - 31-летний житель Красноперекопска - получил открытый перелом руки, а пассажирки машины - жительницы Красноперекопска 19-ти и 54-х лет - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также ушибы.