Разгневанные инвесторы подают в суд на Facebook

Всемирная социальная сеть Facebook спустя одну неделю после рекордного публичного размещения акций столкнулась с нарастающим снежным комом проблем, включающих судебные иски частных инвесторов и падение цены своих акций.

С момента старта торгов акциями Facebook Inc. на американской бирже NASDAQ 18 мая цена акций сети упала на 15,8% до уровня в 32 доллара США.

Зарегистрированная в Калифорнии юридическая компания Glancy Binkow & Goldberg LLP на своем интернет-сайте сообщила о подаче иска против Facebook Inc. за недобросовестную подготовку публичного размещения акций (IPO) и недостаточную информацию о своем финансовом состоянии.

Американская пресса также сообщает о других исках частных инвесторов, обжегшихся на IPO Facebook. Эти претензии распространяются не только на социальную сеть, но и на организаторов размещения - банки Morgan Stanley и Goldman, Sachs & Co, а также на биржу NASDAQ.

Инициаторы судебных исков считают, что эмитент и организаторы IPO сознательно ввели в заблуждение инвесторов, понизив свои прогнозы по выручке Facebook Inc.

Накануне американские финансовые регуляторы, в частности Комиссия по регулированию финансовых рынков, заявили о намерении проверить процесс размещения акций Facebook.

«Выход Facebook на биржу, который должен был стать вершиной в восьмилетней истории компании, которая уже стала культурным и деловым феноменом, неожиданно превратился в юридическое и PR фиаско», - оценивают ситуацию обозреватель информационного агентства Reuters.

По информации этого агентства, Нью-Йоркская фондовая биржа уже предложила руководству Facebook Inc. перевести торги своими акциями на эту площадку с NASDAQ.

Основатель и собственник мажоритарного пакета акций Facebook Inc. Марк Цукерберг пока не ответил на это предложение.

В конце прошлой недели Facebook Inc. привлекла в ходе крупнейшего в истории мирового фондового рынка публичного размещения акций (IPO) 16 миллиардов долларов при общей капитализации самой компании на уровне 104,2 миллиарда долларов.

После того, как акции компании на второй день торгов упали с 38 долларов США до 34,03 доллара США, аналитики заговорили об эффекте «мыльного пузыря».

Соцсеть Facebook, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, была создана восемь лет назад студентом Гарварда Марком Цукербергом. В настоящее время число ее постоянных пользователей перевалило за 900 миллионов человек. В 2012 году инвестиционные аналитики ожидают роста выручки Facebook Inc. до 6,1 млрд долларов с 3,7 млрд долларов в 2011 году.