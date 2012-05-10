В пятницу в Украине до +32°

Небольшие кратковременные дожди, грозы ожидаются ночью 11 марта в южной части Украины, в большинстве центральных областей и на севере Левобережья. Ветер северо-восточный, в западной части преимущественно южный, 3-8 м/с, сообщил Укргидрометцентр.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 8-13°, днем 23-28° (в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 14-19°); на остальной территории ночью 13-18°, днем 27-32°, в горах Крыма и местами на побережье морей 20-25°.

В Киевской области в пятницу осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°. В Киеве ночью 10-12°, днем 25-27°.