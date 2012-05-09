Карту Крыма выложили из горящих лампадок в Симферополе (фото)

Карту Крыма выложили из горящих лампадок в Симферополе вечером 8 мая участники акции «Единый путь Победы». Огонь привезли автоколоннами из крымских городов-героев Керчь и Севастополь.

Карта Крыма, символизирующая путь Победы, была выложена из 750 лампадок в парке имени Гагарина. Акция проводится по инициативе крымской организации Партии регионов.

«Каждый зажженный огонек - символ нашей памяти о подвигах и трагических событиях, которыми наполнена история Крыма. Сейчас находится много политиков, которые пытаются извратить страницы истории. Этого допустить нельзя, и крымчане этого не допустят... Мы помним, что 8 мая в 1942 году началось наступление немецко-фашистских захватчиков в Керчи, которое оттеснило наши войска и заставило занять оборону в Аджимушкайских каменоломнях, мы помним, что эти события привели к гибели тысяч воинов и мирных граждан», - сказал председатель Совета министров Крыма и лидер крымской организации Партии регионов Анатолий Могилев.

«Единый путь Победы» планируют проводить ежегодно, сообщила пресс-служба крымской ПР.

Фото пресс-службы крымской ПР