Чиновник получил 2 года тюрьмы за выделение вертолетной площадки

Алуштинский горсуд приговорил к двум с половиной годам тюрьмы бывшего заместителя начальника управления главного архитектора Ялтинского городского совета Рустема Мустафаева, который обвинялся в незаконном выделении земельного участка на территории так называемой Большой Ялты, фактически расположенного под коммунальной собственностью - вертолетной площадкой, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Кроме того, Мустафаеву запретили занимать определенные должности в течение двух лет.

Он взят под стражу в зале суда.

Чиновник одобрил выделение земучастка в 2009 году.

В 2011 году суд признал его виновным в незаконном согласовании выделения почти двух десятков участков на южном берегу Крыма и назначил условное наказание.