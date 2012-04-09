Вандалы разбили севастопольское "Лукоморье"

Неизвестные в ночь на 8 апреля устроили погром в детском городке «Лукоморье» в Севастополе, они разбили несколько скульптурных композиций, стенды и окно, сообщил директор городка Николай Помогалов.

Так, вандалы разрушили часть экспозиций «Русский дух» и «Царь Кощей над златом чахнет», испорчена надпись на памятнике поэту Александру Пушкину, разбита скульптура Венеры Милосской и окно в музее советского детства, поврежден стенд «Профилактика курения».

«Это настоящие вандалы. Зачем надо было громить столько объектов, которые радовали посетителей городка?» - возмущается Помогалов.

Директор городка обратился в милицию, по факту происшествия проводится расследование.

По материалам КИА